Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica: gestione aziendale «distante» e «impersonale»La lettera di dimissioni indirizzata al presidente e amministratore delegato del gruppo Milleri e al board. Si dedicherà a nuovi progetti imprenditoriali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. «Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre – la conferma di un portavoce del gruppo italo-francese dopo l'anticipazione di Milano-Finanza – Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura».
L’annuncio di Del Vecchio in una lettera indirizzata al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e al board. Una lettera in cui, secondo quanto riporta Milano Finanza, Del Vecchio parla di gestione aziendale «distante» e «impersonale», lontana dalle persone «che devono tornare al centro» del gruppo, come nella «Luxottica vent'anni fa».
(Unioneonline)