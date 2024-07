È ancora allarme per i prezzi dei biglietti aerei da e per la Sardegna: secondo il Codacons ad agosto, per sardi e turisti, toccheranno anche il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Il tutto mentre il ministero dei Trasporti pensa al rilancio della tariffa unica per la continuità territoriale e da Ajaccio l’assessora regionale Barbara Manca a quello di un collegamento diretto «per via aerea» tra Sardegna e Corsica.

Nel frattempo, gli sconti ideati dalla Regione per i biglietti sopra i 100 euro non decollano: il sito dedicato ai rimborsi è infatti fuori uso da settimane.

