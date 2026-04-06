Vacanze di primavera: Roma e Parigi le mete più desiderate. Nella top 20 c’è AlgheroLa capitale italiana e quella francese regine dei viaggi di Pasqua. Piace molto anche la città catalana, dove si spendono in media 123 euro a notte. L’analisi Holidu
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La meta più desiderata dagli italiani per Pasqua 2026 è Roma, che riacciuffa la vetta scavalcando Parigi (in vetta a nelle vacanze di Pasqua del 2025) e laureandosi regina delle vacanze primaverili.
Nella top 20 delle mete europee per le vacanze di Pasqua e Pasquetta c’è anche Alghero, che si piazza al 17esimo posto. Lo rileva un’analisi di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d'Europa. Il prezzo medio segnalato per la città catalana è di 123 euro a notte.
Per una notte nella Capitale, in testa alla classifica delle destinazioni più gettonate, si spendono invece in media 255 euro a notte. La capitale francese ha un costo molto più ingente con ben 365 euro a notte. Terzo gradino del podio per Napoli, decisamente più economica con i suoi 143 euro a notte. Al quarto posto si piazza invece Barcellona con 353 euro, davanti a Firenze che chiude la top 5 con i suoi 262 euro a notte medi.
(Unioneonline)