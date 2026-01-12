Promocamera, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, traccia una nuova rotta per lo sviluppo economico del territorio. Si tratta di una ridefinizione profonda del ruolo dell’ente per il prossimo decennio: un laboratorio dinamico, un ponte verso l’esterno e un’infrastruttura di sviluppo capace di generare valore reale per le imprese.

Al centro di questa trasformazione c’è la visione della Presidente Maria Amelia Lai (nel VIDEO l’intervista di Franco Ferrandu): «Il futuro che immaginiamo per Promocamera è fatto di visione, concretezza e responsabilità. Non parliamo solo di un ente, ma del modo in cui immaginiamo il rapporto tra istituzioni, imprese e territorio. La nostra sfida è far sì che l'innovazione non sia più soltanto uno slogan, ma un metodo quotidiano per accompagnare le aziende nei processi di trasformazione digitale, organizzativa ed energetica. Promocamera deve essere il ponte tra Sardegna e mondo, aiutando le imprese a crescere senza perdere la propria identità».

L'ambizioso piano di rilancio è sostenuto con forza da tutto il Consiglio di Amministrazione, che opera in una logica di stretta sinergia e condivisione d'intenti con il vicepresidente Marina Deledda e i consiglieri Mario Ara, Marco Locci e Stefano Taras, il direttore Luigi Chessa.

La strategia di Promocamera si articola su tre pilastri:

Innovazione come Metodo. L'obiettivo è anticipare i cambiamenti del mercato, supportando le filiere locali nell'adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi sostenibili. Internazionalizzazione 4.0: Promocamera punta sulla costruzione di relazioni stabili e sull'attrazione di investimenti. Rigenerazione e "Metri di Futuro": È già stata avviata la riqualificazione di un padiglione oggi obsoleto per trasformarlo in uno spazio moderno, flessibile e aperto.

