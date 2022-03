Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina si fanno già sentire in Costa Smeralda. Dopo l'embargo Ue agli oligarchi russi che rientrano nella sfera d'influenze di Putin, i miliardari che hanno visto congelati i loro affari oltre cortina iniziano a licenziare i lavoratori delle proprietà di lusso nel paradiso vip della Sardegna.

"Stamattina ho ricevuto decine di segnalazioni da lavoratori ai quali è stato comunicato che da lunedì non dovranno più recarsi al lavoro", racconta Mirko Idili, segretario territoriale della Cisl Gallura.

A ricevere il benservito dai finanzieri e industriali che sono proprietari di decine di ville e immobili della Costa Smeralda e di questo angolo di Sardegna, sono manutentori, giardinieri, addetti alla sicurezza, amministratori. E con i loro licenziamenti stanno arrivando anche disdette su disdette a numerose imprese edili locali impegnate in lavori di riqualificazione e manutenzione delle splendenti proprietà immobiliari dei magnati russi.

"La nostra è una realtà nella quale vi è una ingente presenza di capitali ed investimenti, sotto forma di sontuose ville e mega yacht che fanno capo a tante società riconducibili ad oligarchi, finanzieri e milionari russi", continua Idili.

In Gallura, secondo l'Osservatorio Sardegna turismo, trascorrono le vacanze oltre 40mila russi, per un totale di 220mila presenze. "Il 2020 in Gallura è stato l'anno nero per l'occupazione, meno 60% di assunzioni rispetto all'anno precedente, dovute alla pandemia. Il rischio che anche per il 2022 si possa prefigurare una stagione con una grave flessione di occupati è fortemente concreto - osserva Idili - Nelle prossime ore chiederemo un incontro con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e con tutte le istituzioni competenti al fine di fare le più opportune valutazioni e mettere in atto le conseguenti azioni di tutela nell'interesse di questi padri e madri di famiglia", conclude il segretario Cisl.

