Terna ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tratta Ovest del Tyrrhenian Link, quella che collegherà Sicilia e Sardegna.

Passo importante verso la realizzazione dell’opera: dopo l’istanza infatti nelle prossime settimane si terranno le conferenze dei servizi durante le quali saranno valutati gli esiti della consultazione pubblica e i pareri di conformità espressi dagli enti preposti.

Il decreto autorizzativo definitivo del ministero è atteso entro la metà del 2023, poi Terna potrà avviare la realizzazione dell’opera.

La società guidata da Stefano Donnarumma ha avviato la fase di consultazione pubblica per la tratta Ovest del Tyrrhenian Link a settembre 2021. Sei gli incontri organizzati con istituzioni e comunità locali di Termini Imerese (Palermo), Maracalagonis, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai: sono stati individuati i posti in cui localizzare le future stazioni di conversione e del tracciato dei cavi interrati che dall'approdo terrestre del cavo sottomarino raggiungeranno le stesse stazioni.

In Sardegna i cavi interrati percorreranno in gran parte strade già esistenti per una trentina di chilometri.

(Unioneonline/L)

