Stagione turistica record in Sardegna. Però a macchia di leopardo. In alcune aree sono state superate le cifre pre pandemia, in altre no. E per il 2022 ci sarà il boom.

Ne è convinto l'assessore al turismo Gianni Chessa, come annunciato nel corso di un incontro all'aeroporto di Elmas sull'analisi dei flussi della stagione turistica 2021.

"Puntiamo sulle bellezze e sul mare - ha spiegato Chessa - ma possiamo andare oltre. Religione, archeologia, sport, congressi, enogastronomia, congressi: sono i settori su cui stiamo puntando. E siamo sicuri che gli investimenti sui grandi eventi sportivi hanno già prodotto risultati. E che altri ne produrranno visto che tante persone che hanno conosciuto la Sardegna hanno assicurato che ritorneranno. L'obiettivo è quello di superare i numeri di questa stagione".

Nei prossimi giorni novità sui servizi sulle rotte aeree della continuità territoriale. Le ha annunciate il presidente di Volotea Carlos Munoz in collegamento dalla Spagna. "Stiamo lavorando - ha detto - e siamo pronti a comunicare alcune delle soluzioni che stiamo per adottare". I problemi più importanti riguardano la definizione della questione dei minori non accompagnati, del trasporto in barella dei pazienti e dei radiofarmaci.

Munoz ha parlato anche del costo dei trasporti: "Per la Sardegna è una questione fondamentale - ha detto - e capisco la tariffa unica, ma penso che sia un’occasione persa. Ora sono in offerta ad esempio voli a cifre più basse della tariffa unica. Noi abbiamo offerto uno sconto di 12 milioni alla Regione ma non è logico che non si tenga conto delle dinamiche di mercato ad esempio per i voli della domenica o nel periodo di agosto".

NODO FIERA CAMPIONARIA – Siluro dell'assessore regionale al Turismo sullo stato della Fiera Campionaria di Cagliari: "Sembra un campo profughi - ha detto nel corso di un incontro con gli operatori turistici al business center dell'aeroporto di Cagliari - sembra peggio di un campo rom. Dà la sensazione di una struttura bombardata. E invece basta viaggiare e scoprire che da altre parti la situazione è diversa. Non si offenda nessuno, ma questa è la situazione". L'invito è quello di programmare iniziative e investimenti per migliorare lo scenario dell'accoglienza in Sardegna. "C'è un progetto di riqualificazione - ha risposto il presidente della Camera di commercio Maurizio De Pascale - pensiamo che comunque quello possa essere il luogo ideale anche per valorizzare il waterfront".

