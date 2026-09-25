«Dai costi di energia e trasporto merci tra Ets e caro carburanti, le condizioni in cui operano le aziende stanno peggiorando. Stiamo parlando di fattori di criticità che interessano tutto il territorio regionale e pesano ancora di più in un contesto come quello locale, già di per sé debole per le ragioni che ben conosciamo».

È l'allarme lanciato dal presidente della Confindustria Sardegna Centrale Pierpaolo Milia, all'assemblea annuale dell'Associazione degli Industriali del Nuorese e dell'Ogliastra.

«Se l'aumento dei costi di produzione pesa su tutti, questi costi da noi stanno diventando insostenibili nel breve-medio periodo facendo perdere alle aziende i pochi margini di competitività rimasti», è stato sottolineato nel corso dell’assemblea. E ancora: «I divari si allargano costringendo le nostre imprese a rincorrere i mercati stando sempre un passo indietro. Sono zavorre che nessuna impresa, per quanto ben gestita, può colmare da sola. In questa situazione la politica ha il dovere di intervenire perché ogni anno che passa senza interventi strutturali, è un anno in cui il nostro tessuto produttivo perde terreno, posti di lavoro, indotto e possibilità di sviluppo. Di anno in anno le criticità restano immutate in un immobilismo che finisce per aggravare una situazione già difficile, mentre la politica è spesso lontana dalla realtà che le aziende vivono ogni giorno».

Quest'anno il “Premio Fedeltà associativa” è andato a undici aziende, come segno tangibile della stima e gratitudine per il contributo che queste imprese continuano a dare all'economia e al territorio.

Le aziende premiate, alcune associate da oltre 30 anni altre da più di 25, sono: Fattorie Gennargentu srl di Fonni (con un momento dedicato a ricordare la figura del fondatore Bachisio Falconi), Alimenta srl di Macomer; RO.LA.AN. srl di Tortolì, S.F. SARD.A. PAN di Villagrande; Antonio Cancellu Costruzioni srl e MEM Informatica srl con sede a Nuoro; Esca Dolciaria srl di Dorgali; Gennaro Auricchio spa di Macomer; la Società Cooperativa Sarda Marmi di Girasole; la Unicolor srl di Orosei e la Spena Computer s.r.l. di Nuoro.

Un riconoscimento speciale è andato inoltre alla Ditta Mura Enrico, azienda di Siniscola con 18 dipendenti operante nel settore dell'impiantistica, che quest'anno festeggia i primi 25 anni di attività. Negli ultimi anni l'azienda ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di luminarie natalizie e diventando una realtà unica nel suo genere in Sardegna.

(Unioneonline/l.f.)

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