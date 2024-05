«L’innovazione è uno strumento fondamentale per la trasformazione dei nostri modelli di sviluppo. Noi vogliamo innovare i processi in tutti i campi possibili, da quello agricolo a quello industriale, migliorandone efficienza e produttività, qualità e prosperità. La Regione Sardegna intende sostenere la crescita di chi vuole innovare nell'isola, valorizzando i giovani e chiunque si impegni nel voler fare impresa».

Così la governatrice Alessandra Todde, che è intervenuto allo StartupItalia Open Summit «per parlare del valore ell’innovazione, del ruolo dei nomadi digitali e di quali possono essere le prospettive in campo tecnologico per la Sardegna».

«Sono stata un’imprenditrice e una manager – spiega Todde - prima di abbracciare il percorso politico, e non ho mai smesso di sottolineare quello che considero un aspetto prioritario per chi ambisce a fare impresa: in questo mondo sono determinanti la perseveranza e la capacità di avere una visione, accettando anche il fallimento come parte del percorso verso il raggiungimento degli obiettivi, che non sono mai definitivi e fissi ma devono essere sempre un passo avanti rispetto ad un contesto e un mercato che evolvono».

«Bisogna – conclude Todde – essere capaci di conoscere profondamente il proprio spazio di impresa, le proprie leve di competitività e perché si è differenti. Non cedendo alla autoreferenzialità».

(Unioneonline/l.f.)

