“Sono in arrivo a breve interventi a sostegno degli ortofrutticoltori e dei cerealicoltori sardi colpiti dall'aumento del costo delle materie prime e da eventi climatici straordinari”.

Così Christian Solinas ha annunciato nuove misure per i due comparti dopo quelle varate negli ultimi giorni, che prevedono in totale 44 milioni alle aziende zootecniche dei settori suinicolo, bovino da latte e da carne e ovicaprino.

"Abbiamo fissato una tabella di marcia - sottolinea il governatore - con un'idea ben chiara e strategica di un progetto di rilancio complessivo del sistema agropastorale della Sardegna. E così stiamo facendo, mantenendo gli impegni presi, con misure destinate a dare ossigeno alle nostre aziende messe in ginocchio da una crisi causata dall'aumento dei costi delle materie prime e dai lunghi effetti della pandemia".

L’intervento, conclude Solinas, "fa parte di un programma complessivo di sostegno all'agricoltura e all'allevamento che la Regione porterà avanti senza lasciare indietro nessun comparto. E continuando a sollecitare lo Stato e soprattutto l'Europa, come chiede il nostro mondo delle campagne, perché intervengano con misure concrete per regolare il mercato per un sostegno straordinario a un settore fiaccato da una crisi senza precedenti".

