Prima la pandemia, poi la guerra, ora la mancata assegnazione delle rotte in continuità territoriale. È allarme sullo stato di salute economico-finanziario della Sogeaal, la società di gestione dell’aeroporto di Alghero che ha convocato per oggi i sindacati, annunciando il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali.

Una iniziativa che ha sorpreso i circa 230 dipendenti e i sindacati di categoria, in quanto la stagione turistica è praticamente alle porte (per lo scalo inizia a marzo) con previsioni di traffico ben più consistenti di quella passata, che pure si era chiusa positivamente. Si è detto molto preoccupato anche il consigliere regionale Marco Tedde. «Un altro stonato campanello d’allarme che fa seguito alla mancata assegnazione delle tratte in continuità», ha detto l’ex sindaco di Alghero, secondo cui oggi non è sufficiente avviare la procedura negoziata per la continuità territoriale, «ma occorre ripensare il sistema per incrementare i voli e sostenere lo sviluppo turistico della Sardegna».

Il consigliere di Forza Italia rispolvera una sua vecchia proposta, sempre valida, che si basa sulle possibilità offerte dagli «orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» della Commissione Europea del 2014, tra le quali la possibilità di erogazione di aiuti per l’avviamento di nuove rotte, quelli a carattere sociale e i de minimis. «Si tratta di tipologie di intervento non in contrasto con l’imposizione degli oneri di servizio pubblico, anzi assolutamente cumulabili con essa, proprio perché ne è differente la ratio. Una – prosegue Tedde - è prevista a tutela del diritto alla mobilità, l’altra è una misura di supporto allo sviluppo socio economico delle aeree svantaggiate. Affiancare al regime di continuità territoriale un massiccio ricorso all’incentivazione di nuove rotte tramite il ricorso alla disciplina degli “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree” del 2014 garantirebbe la tanto agognata destagionalizzazione del turismo».

