Confcommercio esprime profonda soddisfazione e un convinto plauso per la decisione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni, di stanziare ulteriori 12.047.684 euro a favore del “Bando Aiuti alle PMI (Piccole e Medie Imprese) sarde per la transizione digitale”. Per Confcommercio si tratta di un eccellente risultato che accoglie pienamente l'istanza e le sollecitazioni formali precedentemente inoltrate dall'associazione all'Assessorato e a Sardegna Ricerche.

I dati ufficiali del bando avevano subito evidenziato una straordinaria domanda reale di innovazione: a fronte di una dotazione iniziale di 22.002.856 euro, al 17 marzo erano pervenute ben 337 domande per un totale di 49.007.065,19 euro, costringendo alla sospensione dei caricamenti e limitando l'istruttoria iniziale alle sole prime 143 istanze. Davanti al rischio di bloccare progetti vitali, Confcommercio era intervenuta per rappresentare le esigenze del tessuto produttivo, chiedendo con forza lo scorrimento della graduatoria per non disperdere gli investimenti già pianificati dalle imprese e supportare il comparto ICT.

«L'immediato stanziamento delle risorse residue della Priorità 2 da parte della Giunta dimostra una grande sensibilità verso il sistema economico isolano», dichiarano Salvatore Brichetto, vicepresidente di Confcommercio Nord Sardegna e Gianni Filippino, vicepresidente di Confcommercio Sud Sardegna. «La digitalizzazione, lo sviluppo di tecnologie avanzate e la modernizzazione dei processi non sono opzioni, ma pilastri fondamentali per la competitività, la qualità del lavoro e la tenuta a lungo termine dell'intero territorio sardo nei mercati globali».

L'accoglimento tempestivo dell'istanza da parte della Regione e la collaborazione sinergica con Sardegna Ricerche consentiranno di ampliare significativamente la platea delle imprese finanziabili tra quelle che hanno partecipato al bando a fine 2025. Questo provvedimento dà una risposta concreta a un settore trainante e trasforma le risorse europee in un volano strategico di crescita generale per l'isola.

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