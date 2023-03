L'Antitrust italiana ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di WindTre per accertare una eventuale violazione del codice del Consumo.

Nella fattispecie, si legge nel bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il procedimento riguarda due messaggi inviati da Wind Tre che veicolavano diverse informazioni relative alla modifica del piano tariffario con la possibile aggiunta di ulteriore traffico dati. I due messaggi, secondo l'Antitrust «nel veicolare e sovrapporre in sequenza le molteplici informazioni non rendono chiare le opzioni disponibili all’utenza rispetto alla modifica dell’offerta» e presentano un «contenuto contraddittorio», dal momento che il secondo sembra in teoria consentire all’utente, a distanza di poche ore, di annullare gli effetti del primo.

