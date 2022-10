I sindaci del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano si sono dati appuntamento questa mattina alla Portovesme srl per portare agli operai la solidarietà di due interi territori.

L’annunciato stop della linea piombo, che da queste parti significa nuova cassa integrazione per duecento persone (in un’azienda dove altri 400 lavoratori della linea zinco lo sono già da gennaio), colpisce tutte le comunità rappresentate oggi dai sindaci.

Non esiste paese in cui non vi sia almeno una famiglia che vive dei salari della Portovesme srl e se la fabbrica si fermasse, in vista di una riconversione che qui nessuno dà per certa, non farebbero che aumentare le famiglie da assistere in territori già devastati dalla crisi.

Questo pomeriggio, intanto, i sindacati saranno ricevuti dal presidente della Regione Christian Solinas.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

