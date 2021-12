"Parte da Cagliari la ricerca di personale, con attività di formazione e assunzioni nel settore alberghiero e dell'hospitality. Abbiamo accolto con favore, a seguito di tutte le opportunità che la Regione ha messo in campo con la legge appena approvata che prevede il Fondo lavoro in Sardegna, oltre a tutta la parte di formazione relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza con il Programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori, la volontà di Italian Hospitality Collection di avviare un grande piano di ampliamento con investimenti nel sud ovest della Sardegna che preveda l'estensione della stagione ad almeno sette mesi. La sinergia con il polo alberghiero italiano del lusso rientra negli accordi che stiamo facendo con le grosse aziende per cogliere le opportunità che stano arrivano per coprire gli spazi occupazionali".

Lo ha dichiarato l'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso della presentazione del piano di formazione e assunzione che prevede l'avvio immediato della campagna di recruiting per 200 persone, che saranno formate e impiegate in tre strutture di lusso del gruppo a partire da aprile 2022.

"Oggi il lavoro e l'occupazione tornano protagonisti - ha continuato l'esponente della Giunta Solinas -. La Regione sarà al fianco di qualsiasi azienda intenda delocalizzare e puntare sull'occupazione nella nostra Isola. Anche nel settore turistico-alberghiero e dell'hospitality in genere mancano alcune tra le figure professionali principali: si registra un gap tra domanda e offerta che deve spingere le istituzioni ad aiutare le aziende con una formazione mirata a trovare quelle figure professionali".

Strumenti come il "Fondo Sardegna Lavoro e il nuovo progetto Gol nazionale, a breve operativi, potranno garantire nuove opportunità occupazionali", ha concluso Zedda.

