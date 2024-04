La storica azienda Sella&Mosca ha ottenuto la certificazione internazionale Equalitas che rispecchia e avvalora il percorso virtuoso compiuto dall’azienda sarda verso la piena sostenibilità.

Interventi mirati volti a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente sono, in sintesi, le “best practices” messe in campo negli anni da Sella&Mosca e riconosciute oggi attraverso l’ottenimento della certificazione, un riconoscimento importante che sarà da traino e esempio per le aziende impegnate in una politica ecosostenibile.

Intanto nelle tenute in località “I Piani”, che rappresentano una tappa quasi obbligata per i turisti in vacanza ad Alghero e dintorni, è stata presentata la nuova linea Tintas, nata in collaborazione con Carolina Melis, una delle artiste contemporanee maggiormente affermate in Sardegna e nota a livello internazionale, che era già stata riconosciuta dalla società MORE, dell’architetto Valentina Moretti, come l’interprete ideale per la creazione della nuova palette cromatica per il restyling degli spazi della cantina e del Borgo Sella&Mosca.

Così i vini più rappresentativi dell’azienda, il vermentino, il rosato e il cannonau, oggi si presentano in una veste nuova: un vero e proprio tributo alla Sardegna e ai suoi colori.





























