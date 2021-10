Al Web Summit 2021 di Lisbona, il più importante evento europeo dedicato alla tecnologia e all’innovazione digitale, in programma dall’1 al 4 novembre, ci sarà anche la Sardegna con 6 start up ospitate in uno spazio organizzato da Sardegna Ricerche su mandato dell’assessorato regionale dell’Industria.

Quest’anno sono attese circa 40mila persone tra le quali 700 investitori internazionali.

Obiettivo dell’evento è quello di offrire una visione d'insieme delle nuove frontiere della tecnologia e riunire i grandi nomi del settore ICT e le start up più promettenti da tutto il mondo (saranno oltre 1.250).

In programma, conferenze di alto livello, con oltre 700 relatori, tra cui Brad Smith (presidente di Microsoft), Tim Berners Lee (co-inventore del World Wide Web), Werner Vogels (CTO di Amazon), Stephen Kaufer (CEO di Tripadvisor) e Roula Khalaf (Direttrice del Financial Times).

Le start up espositrici sono state selezionate attraverso un avviso pubblico di Sardegna Ricerche. Ogni start up avrà a disposizione uno stand all'interno dell'area della Regione Sardegna e potranno partecipare alle iniziative dedicate alle nuove imprese, tra cui attività di coaching ("Mentor Hours"), una competizione di pitch e incontri con potenziali investitori. Le 6 startup sarde parteciperanno inoltre a un evento di networking per le imprese italiane in occasione di un incontro con l'ambasciatore dell'Italia a Lisbona, Carlo Formosa.

L'iniziativa, come ha sottolineato Anita Pili, assessore all'Industria, rientra nell'ambito del Programma regionale per l'internazionalizzazione, approvato dalla Giunta regionale, tra le attività di promozione delle imprese innovative e ICT previste dalla Convenzione quadro triennale stipulata tra l'assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna e l'agenzia regionale Sardegna Ricerche.

(Unioneonline/s.s.)

