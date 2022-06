Agitazione in vista per i lavoratori di alcune compagnie aeree. Sabato 25 giugno è stato proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, Malta Air, CrewLink e anche per il personale di Volotea e EasyJet.

La protesta nasce per le condizioni di lavoro e gli stipendi, in particolare per quanto riguarda i turni di riposo che, secondo i sindacati, non sarebbero stati rispettati dalle compagnie, così come gli straordinari che non sarebbero stati pagati.

