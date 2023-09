Un ritorno da sold-out. È quello di Promo Autunno, la fiera regionale della Sardegna, in programma negli spazi sassaresi della Promocamera il 13, 14 e 15 ottobre a Predda Niedda e promossa dalla Claudio Rotunno Events Designer.

Stamattina, in Camera di Commercio, la presentazione dell'iniziativa che, afferma l'assessora comunale alle Attività produttive Alessandra Corda, affiancata dall'assessore al Bilancio Carlo Sardara, «rappresenta un trampolino di lancio per le imprese dell'Isola».

Tutti venduti gli oltre trecento stand distribuiti sugli 8mila mq di Promocamera. «Dopo tre anni di pausa Covid - dice il patron Rotunno - sarà come accendere una bomba. Abbiamo le migliori imprese della Sardegna e alcune verranno dalla penisola». A fare da madrina la celebre attrice Anna Falchi in un evento che prenderà il via alle 9 di venerdì 13 ottobre e manterrà, nel weekend, l'orario 9-21.

Per raggiungere gli spazi, grazie a un accordo con l'Atp, è previsto un servizio navetta che trasporterà i visitatori dal centro città. Tra le iniziative quella dell'Allestimento vincente e quelle dei vari settori Gold, Wedding, Silver, Platinum, Food. Fondamentale l'apporto della Camera di Commercio che sosterrà i partecipanti con i voucher per le imprese del Fondo fiere a loro dedicato.

