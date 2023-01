Un giorno ogni tre del 2022, nella provincia di Sassari, si è svolto un evento inserito nel cartellone Saludu & Trigu. Il progetto ideato dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna per mettere a sistema gli eventi e valorizzare il territorio ha proposto ben 51 manifestazioni ospitate in 49 Comuni. Questa mattina in una delle sale dell'ente camerale si è svolto l'incontro conclusivo al quale hanno partecipato i vertici camerali e tutti gli organizzatori non solo per analizzare il percorso dell'ultimo anno ma per iniziare a tracciare quello che sarà lo scenario del prossimo bando, quello del 2023, che sarà pubblicato a febbraio.

Il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti ha confermato il budget anche per l'edizione 2023 e forse potrebbe esserci un piccolo aumento. «I punti di forza del progetto è che mette insieme gli eventi e che le nostre risorse fanno da stampella a quelle più consistenti della Regione perché arrivano in tempi più brevi».

L'incontro è servito anche per proporre suggerimenti che possano dare maggiore efficacia alla promozione degli eventi.

© Riproduzione riservata