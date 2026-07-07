«Sostenere il sistema produttivo locale nel percorso verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale».

È questo l'obiettivo del nuovo "Bando Voucher Doppia Transizione 2026", promosso dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, in coerenza con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0.

La misura mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese del territorio uno stanziamento complessivo di 100.000 euro. L'iniziativa punta a finanziare l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi eco-sostenibili, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove competenze professionali fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale.

«Attraverso questo provvedimento vogliamo dare un impulso concreto e immediato alla modernizzazione delle nostre aziende - dice Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari - La transizione digitale e quella ecologica non sono più opzioni percorribili singolarmente, ma rappresentano due facce della stessa medaglia per garantire la competitività del nostro tessuto economico. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere economiche all'investimento, offrendo un supporto finanziario e consulenziale di alta qualità che possa accompagnare i processi di crescita e favorire una reale svolta green e tecnologica nel nord Sardegna».

L'agevolazione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto (voucher) pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un importo unitario massimo di 10.000 euro. Il valore minimo dell'investimento deve essere invece di 3.000 euro. Il bando copre un ampio spettro di interventi, suddivisi nelle macro-aree di formazione, consulenza e tecnologie.

Tra le spese ammissibili figurano l'acquisto di tecnologie avanzate (come intelligenza artificiale, cybersicurezza e sistemi digitali per l'efficienza energetica) e l'acquisizione di servizi di consulenza e percorsi formativi specialistici in ambito digitale e green.

Inoltre, per stimolare l'etica e l'inclusività aziendale, è prevista una premialità di 500 euro per le imprese in possesso del rating di legalità o della certificazione della parità di genere.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere (https://restart.infocamere.it).

I termini per la compilazione si apriranno alle 10 dell'8 luglio, mentre l'invio telematico definitivo (valido ai fini della procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico) sarà attivo a partire dalle 16 dello stesso giorno, per chiudersi il 21 settembre.

(Unioneonline/l.f.)

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