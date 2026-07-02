L'avvio dei saldi estivi in Sardegna il prossimo 4 luglio rappresenta un momento di verità cruciale per il variegato tessuto del commercio moda nel Nord dell'isola, un comparto trainante che conta oltre 1.200 punti vendita, esprime circa il 24% delle imprese attive totali del territorio e garantisce il sostentamento di un bacino occupazionale stimato tra i 2.160 e i 2.640 addetti (su un totale regionale che oscilla tra gli 8.100 e i 9.900 lavoratori). La data di inizio, posizionata nel cuore della stagione estiva, agisce tuttavia in modo profondamente asimmetrico sui due poli geografici ed economici di un mercato fortemente polarizzato e caratterizzato per oltre l'85% da micro-imprese a conduzione familiare o con al massimo 1 o 2 dipendenti.

Da un lato l'area di Olbia e della Gallura, dominata dal segmento del lusso e dalle boutique d'alta moda legate al turismo internazionale (la spesa estera supera i 2 miliardi a livello regionale), dove la redditività aziendale non si basa sui volumi ma su altissimi margini e sull'esclusività del servizio. Dall'altro lato l'area di Sassari e il suo hinterland, dove i saldi del 4 luglio sono il motore indispensabile per intercettare i consumi dei residenti. In questi poli commerciali si registrano i valori più alti di concentrazione occupazionale (fino a 3-4 lavoratori medi per azienda), trainati dal regno delle grandi catene e del Fast Fashion (macro-settore dell'abbigliamento che assorbe il 65% delle oltre 1.200 imprese totali). In questo segmento la rotazione rapidissima degli stock è vitale: i volumi di vendita altissimi generati dagli sconti compensano la compressione dei margini, permettendo di svuotare i magazzini in vista dell'autunno.

La vera sfida si gioca però sui segmenti più esposti alla crisi strutturale che ha visto la Sardegna perdere circa un'impresa del commercio su sei negli ultimi dieci anni, con una flessione del dettaglio tradizionale superiore al 20% e uno svuotamento dei centri storici (-13%). Per la fascia medio-bassa dei piccoli negozi di vicinato i saldi estivi rimangono un'arma a doppio taglio: una boccata d'ossigeno per generare liquidità immediata, ma a costo di un'ulteriore e pericolosa contrazione dei profitti. Chi resiste meglio in questo scenario è il comparto dello sportivo tecnico legandosi al turismo attivo e outdoor.

II vertici dell'associazione di categoria una profonda metamorfosi dello strumento. Sebastiano Casu, presidente regionale di Confcommercio. «I saldi non possono più essere l'unico ammortizzatore di un mercato schiacciato dai colossi online. Serve supportare i negozi di vicinato nella transizione digitale e nel turismo esperienziale, perché difendere le nostre vetrine significa difendere l'economia e l'identità del territorio.»

Pasquale Ambrosio, presidente regionale di Federmoda Confcommercio: «Credo che il settore debba valutare un’evoluzione del modello, lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali all’interno del proprio punto vendita»

Il focus specifico di Lucio Nali, Presidente di Federmoda Sassari, si inserisce in modo originale, spostando il fulcro del discorso dalle regole burocratiche al fattore umano: «Fissare una data per legge è un'illusione burocratica che non tutela nessuno. Il vero equilibrio del mercato nasce dall'alleanza quotidiana tra commerciante e cliente».

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