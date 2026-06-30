Edoardo Oggianu, della Fipe Confcommercio, è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Sardegna, che ha un ruolo strategico per lo sviluppo del comparto turistico regionale. La carica di vicepresidente è stata affidata a Nella Milazzo (Filcams Cgil). Fanno parte del nuovo comitato direttivo, con il ruolo di consiglieri, Monica Porcedda (Fisascat Cisl), Silvia Dessì (UilTcus), Andrea Lai Andrea (UilTcus), Giuseppe Porcedda (Federalberghi), Stefano Lampati e Alice Pudda (Fiavet).

«Assumiamo questo incarico con grande senso di responsabilità», evidenzia Edoardo Oggianu. «L’obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente i servizi alle imprese e ai lavoratori, investendo su formazione, qualificazione professionale e sviluppo delle competenze. Il turismo rappresenta uno dei motori economici della Sardegna e l’Ente Bilaterale dovrà continuare ad essere un luogo di confronto, collaborazione e progettualità tra tutte le componenti del settore».

(Unioneonline)

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