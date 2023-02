Alla Bit di Milano per affacciarsi sul mercato turistico internazionale: alla fiera di settore tra le più importanti d’Europa era presenta anche Sarroch.

Il Comune, rappresentato dal consigliere con delega alla Promozione turistica Gianluca Caboni, si è presentato alla Borsa del turismo di Milano con un obiettivo ben preciso: esplorare il mercato per comprendere come rilanciare il turismo attraverso il proprio patrimonio storico e archeologico, e uscire così dalla monocultura industriale.

«Visitando i tanti stand che mi hanno permesso di conoscere meglio la promozione turistica in Italia e nel mondo, ho avuto il piacere di confrontarmi con tanti professionisti e amministratori del settore – racconta Gianluca Caboni -, ho partecipato a diversi convegni ma i due che più mi hanno dato spunti per il nostro territorio sono stati quello sulle opportunità dell’innovazione digitale, e quello sui nomadi digitali e la sfida delle nuove destinazioni».

Importante anche il confronto con la Regione, con cui il Comune di Sarroch intende portare avanti progetti legati al turismo lento e ai cammini religiosi: «Nel nostro territorio ne passeranno due, il Cammino di sant’Efisio, e quello delle Cento torri: abbiamo anche aperto un confronto con i comuni vicini come Pula per intavolare un discorso di promozione turistica legata al territorio nella sua interezza, e costruire così qualcosa di importante nel Sud Sardegna. Il turismo può essere l'alternativa alla monocultura industriale: per noi e partecipare a una fiera importante come la Bit è un modo per ‘studiare’ tutti gli aspetti per realizzare questa nostra idea».

