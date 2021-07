Il food and wine di Barbagia piace ai buyer russi, azeri e kazaki.

Domani a Orosei si conclude il tour di quattro giorni organizzato da Confartigianato Nuoro Ogliastra con la presentazione dei prodotti locali.

Gli ospiti hanno scoperto imprese, prodotti agroalimentari e località meravigliose.

Dolci sardi, torrone e aranzada, formaggi, prodotti ittici e bottarga, patè, sottoli e conserve, pane e biscotti, olio, vino e liquori sono stati, così, fatti conoscere e degustare, ma anche presentati e fotografati, agli esperti del mercato dell’Est Europa.

Tutte le attività partecipanti al progetto sono state impegnate inoltre in incontri dedicati e personalizzati con compratori e stampa specializzata in food and wine.

Il tour è partito lunedì da Tonara e Galtellì, è poi proseguito martedì a Macomer e Dorgali, nell’omonima Cantina Sociale. Questa mattina è stata dedicata invece alla promozione di Oliena.

Il “giro” rientrro nel progetto “Sardinia4Export”, realizzato dall’associazione di categoria e finanziato dall’Assessorato Regionale all’Industria.

“Abbiamo organizzato questi incontri business-to-business e le visite sul territorio, per consentire alle imprese di avere un confronto diretto con i buyer e, quindi, con i mercati esteri”, hanno dichiarato Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, Presidente e Segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra - in pratica abbiamo messo le aziende nelle condizioni di attestare l’appetibilità delle proprie produzioni, per indirizzarle verso quei mercati ritenuti più adatti a intraprendere dei rapporti commerciali”.

“L’agroalimentare è un settore strategico e da valorizzare – hanno aggiunto -, in cui sono presenti moltissime aziende con una produzione di tipo artigianale che, grazie all’alta qualità dei propri prodotti, stanno già conquistando i mercati esteri. Per gli imprenditori è fondamentale sfruttare queste occasioni d’internazionalizzazione offerte da iniziative come gli Incoming, che possono garantire nuove e proficue opportunità di espansione in altri mercati”.

(Unioneonline/F)

