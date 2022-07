“Il comparto agroalimentare sardo è dinamico, gode di buona salute e sta crescendo di anno in anno, ottenendo la fiducia e l’apprezzamento dei consumatori grazie alla sua qualità indiscussa”.

Parola di Christian Solinas, che così ha salutato la cerimonia di premiazione delle aziende sarde che hanno partecipato alla settima edizione del “Sardinia Food Awards”, evento dedicato alle eccellenze agroalimentari dell’Isola che si è tenuto ieri sera a Pula.

A testimoniare l’ottima salute del settore “la massiccia adesione di centinaia di produttori sardi a questa iniziativa e l’interessa manifestato dalla Coldiretti”.

“Bisogna continuare a investire sulla qualità dei nostri prodotti e migliorare l'organizzazione del sistema produttivo in funzione di uno sviluppo sostenibile e di modelli imprenditoriali moderni fortemente legati all'innovazione tecnologica”, aggiunge il presidente sardo.

Secondo cui bisogna puntare a “rafforzare la presenza nei circuiti commerciali, conquistare nuovi spazi usando tutti i canali di distribuzione e comunicazione a disposizione”. Per Solinas bisogna anche privilegiare la “filiera corta”.

L’ASSESSORE

“Stiamo investendo molto sulla promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e vitivinicole”, ha sottolineato l’assessore dell’Agricoltura Gabriella Murgia, che ha partecipato all’evento.

Murgia ha anche ricordato “MenSarda” il progetto in collaborazione con Anci Sardegna per promuovere le mense pubbliche a chilometro zero. “L’obiettivo finale è quello del raggiungimento della sovranità alimentare. Anche in questo caso tutto ruota intorno a parole come qualità, genuinità, sicurezza alimentare, sostenibilità. Tutte caratteristiche che sono la vera ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico e delle sue eccellenze”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata