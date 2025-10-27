«La Sardegna cresce. E lo fa con la forza dei suoi territori, delle aziende, delle persone che ogni giorno costruiscono valore e impegno».

Così la governatrice Alessandra Todde, commentando il report di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere (LEGGI), che segnala la Sardegna come prima regione – dati 2024 – per crescita di valore aggiunto.

«Una crescita – sottolinea Todde – del +3,74%, la più alta tra tutte le regioni italiane, ben oltre il +2,14 della media nazionale».

«Un risultato – aggiunge Todde – che testimonia la capacità dei territori di valorizzare le proprie risorse e competenze. Le province di Oristano (+4,01%), Nuoro (+3,98%) e Sud Sardegna (+3,93%) si distinguono per i tassi più elevati, segno di una crescita diffusa e non concentrata solo nei grandi centri. A trainare, in particolare, l’agricoltura e il turismo con i suoi servizi».

«Un segnale positivo – conclude la governatrice – che dimostra che la Sardegna può crescere. Stiamo lavorando - e continueremo a lavorare - per rafforzare la crescita con politiche che mettono al centro il lavoro, la conoscenza e la capacità di fare impresa nei territori».

© Riproduzione riservata