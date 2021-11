Ben 437,5 milioni di euro in arrivo dall'Europa per lo sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali della Sardegna per il biennio 2021-2022.

È l'effetto della decisione della Commissione europea di estendere il Piano di sviluppo rurale della Sardegna 2014-2020 al biennio in questione. Nel dettaglio, è stata incrementata di 121,1 milioni la dotazione delle misure strutturali per progetti di investimento, di 206,6 milioni la dotazione per le misure agro-climatiche-ambientali, di 91,1 quella per la misura del benessere animale. E una parte delle risorse, 62,2 milioni, proviene dal Next Generation Eu.

Già stabiliti dall’assessorato all'Agricoltura anche gli stanziamenti per i prossimi bandi: 12 milioni per investimenti nelle aziende agricole, 6,2 milioni per il Precision Farming, 28 milioni per i giovani agricoltori.

Si tratta, secondo il presidente della Regione Christian Solinas, di importanti risorse per accompagnare il rilancio e l'ammodernamento delle aziende che operano nel mondo rurale.

In questo modo, spiega l’assessore Gabriella Murgia, le imprese potranno rafforzare la propria capacità di competere sul mercato anche grazie al necessario ricambio generazionale nel settore.

