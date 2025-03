La desertificazione commerciale continua a rappresentare un elemento di depauperamento economico e sociale dei centri urbani. E anche la Sardegna è colpita in pieno dal fenomeno, che ha portato negli ultimi anni centinaia e centinaia di piccoli imprenditori del commercio a chiudere la propria attività.

L’allarme arriva da Confcommercio, che ha diffuso i risultati di una ricerca condotta in collaborazione con il Centro “Guglielmo Tagliacarne”.

Secondo lo studio, tra il 2012 e il 2024 in Italia «sono spariti in totale quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante». E, come detto, le serrate riguardano anche le città dell’Isola. Ecco i numeri, città per città:

A Cagliari , ad esempio, nel 2012 si contavano – tra quelle all’interno del centro storico e quelle all’esterno - 2.329 imprese di commercio al dettaglio (negozi di merce varia, abbigliamento, telecomunicazioni, prodotti per la casa, farmacie, banchi ambulanti ecc.), salite nel 2019 a 2.338. Nel 2024, invece, il loro numero è diminuito a 2.099.

, ad esempio, nel 2012 si contavano – tra quelle all’interno del centro storico e quelle all’esterno - 2.329 imprese di commercio al dettaglio (negozi di merce varia, abbigliamento, telecomunicazioni, prodotti per la casa, farmacie, banchi ambulanti ecc.), salite nel 2019 a 2.338. Nel 2024, invece, il loro numero è diminuito a 2.099. Calo significativo anche a Sassari : nel 2012 in città erano presenti 1.391 imprese di commercio al dettaglio, scese a 1.192 nel 2019 e a 1.104 nel 2024.

: nel 2012 in città erano presenti 1.391 imprese di commercio al dettaglio, scese a 1.192 nel 2019 e a 1.104 nel 2024. A Carbonia le attività di commercio al dettaglio erano invece 332 nel 2012, 306 nel 2019, 272 lo scorso anno.

le attività di commercio al dettaglio erano invece 332 nel 2012, 306 nel 2019, 272 lo scorso anno. E poi Nuoro : 509 nel 2012, 470 nel 2019, 421 nel 2024.

: 509 nel 2012, 470 nel 2019, 421 nel 2024. Ancora, Oristano : 536 nel 2012, 505 nel 2019, 375 lo scorso anno.

: 536 nel 2012, 505 nel 2019, 375 lo scorso anno. Olbia, pur facendo registrare un calo (682 imprese di commercio al dettaglio nel 2012, 696 nel 2019 e 658 nel 2024), è però la prima città della Sardegna e la terza in Italia per migliore “tenuta”, con una diminuzione di negozi pari a “solo” -8,6%.

Tra i settori merceologici, sottolinea lo studio di Confcommercio, nei centri storici si riducono soprattutto le attività tradizionali (carburanti -42,1%, libri e giocattoli -36,5%, mobili e ferramenta -34,8%, abbigliamento -26%).

Per contro, sia a livello nazionale sia in Sardegna, tengono e anzi aumentano di numero le attività di ristorazione, i bar e gli alberghi. A Cagliari, ad esempio, erano 1.107 nel 2012, 1.308 nel 2019 e nel 2024 sono arrivate a 1.348.

A Sassari invece alberghi, bar e ristoranti sono passati dai 660 del 2012 ai 705 del 2019 e ai 712 del 2024.

Trend confermato anche a Olbia, dove hotel e locali per la ristorazione erano 543 nel 2012, 631 nel 2019 e nel 2024 sono arrivati a quota 705.

Turismo e ristorazione a parte, «la desertificazione commerciale – tira le somme Confcommercio – continua però a rappresentare un elemento di depauperamento economico e sociale dei centri urbani, che, con la contestuale riduzione degli sportelli bancari, rischia di trasformarsi in un vero e proprio declino delle città. È un fenomeno che va contrastato con progetti di riqualificazione urbana per mantenere servizi, vivibilità, sicurezza e attrattività», conclude Confcommercio, che ha lanciato una serie di proposte con il progetto Cities, proprio con l’obiettivo di «rigenerare le città».

© Riproduzione riservata