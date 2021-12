Procedono i lavori della Regione Sardegna per la manutenzione, l’ammodernamento e la ristrutturazione del patrimonio pubblico con lo scopo di migliorare la qualità della vita di chi vive negli alloggi dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area).

La Giunta ha dato l'ok a due delibere che stanziano complessivamente cinque milioni e mezzo di euro per questi interventi.

"La gestione del patrimonio immobiliare pubblico richiede una grande attenzione, che si traduce anche in misure straordinarie volte a sostenere gli enti locali nella loro attività di manutenzione degli immobili, fondamentale per garantire adeguati livelli di vivibilità per le famiglie che risiedono in queste strutture", ha dichiarato l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris.

Una spesa di poco più di cinque milioni di euro, riferita all’annualità 2021, riguarda diversi Comuni, tra cui Cagliari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Sassari, Onanì.

Una seconda delibera regola poi la ripartizione di altri 500mila euro in favore di altri Comuni: si tratta di fondi destinati ad Area per gli immobili che si trovano a Carbonia (30mila euro), Iglesias (30mila euro), Olbia (45mila euro), Oristano (69.583), Ozieri (60mila euro), Sassari (60mila euro), Tempio Pausania (60mila euro). Infine, per il Comune di Nuoro sono stati stanziati 45mila euro.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata