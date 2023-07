In Sardegna niente boom turistico a luglio. La stagione per ora va avanti senza il tutto esaurito e gli operatori sono delusi.

A penalizzare l’Isola, dicono gli addetti ai lavori, ci sarebbero soprattutto l’inflazione e il caro trasporti. E poi, naturalmente, il grande caldo delle ultime settimane, con temperature sopra i 40 gradi.

Tengono gli arrivi dall’estero, a mancare sono soprattutto i vacanzieri italiani.

Ma l’estate non è finita e ora si spera in agosto e nelle prenotazioni last minute.

Gli articoli completi di Mariella Careddu e Luca Mascia su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata