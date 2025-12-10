C'è l'ok del Mef allo sblocco dei fondi per garantire la continuità dell'Eurallumina per i prossimi sei mesi. I fondi saranno stanziati attraverso un emendamento da 9,6 milioni di euro alla Finanziaria che sarà approvata a breve. È quanto è emerso dal vertice al Mimit che si è svolto questa mattina, alla presenza del ministro Adolfo Urso e della ministra del Lavoro Marina Calderone, l'assessore regionale all'Industria Emanuela Cani, il presidente della Provincia Mauro Usai, segreterie sindacali mentre una cinquantina di lavoratori arrivati da Portovesme ha atteso in sit in, davanti al palazzo, la fine del vertice.

«È positivo lo sblocco dei fondi per i prossimi sei mesi - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale - ma non dimentichiamo che l'obiettivo finale è la revoca delle sanzioni per dare finalmente impulso al piano degli investimenti».

