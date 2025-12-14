La nuova perturbazione sui cieli sardi è prevista per il 22 dicembre: in questa data dovrebbe arrivare la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e per il mercato sulla multa a nove zeri che rischia Ryanair per abuso di posizione dominante.

Un indiscrezione partita dal Corriere e confermata dalla Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo), che ha fatto partire l’istruttoria e non è intenzionata a far passi indietro.

«Non siamo disposti a tollerare le prepotenze della compagnia e la violazione degli accordi», spiega il presidente regionale e numero due a livello nazionale Gian Mario Pileri.

I sindacati sono in allarme: il rischio è che i collegamenti da e per l’Isola si riducano ulteriormente, isolando ancora di più i sardi; o peggio ancora che la regina delle low cost possa uscire dallo scenario.

