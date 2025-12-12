Anche la Sardegna e le aziende isolane del settore food e agroalimentare festeggiano con orgoglio il riconoscimento dato dall’Unesco alla cucina italiana come patrimonio «fondante del viver bene, sano, con gusto e fantasia».

Lo afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sottolineando come l’Isola, con le centinaia di

prodotti e con le migliaia di attività produttive e di lavoratori, «abbia contribuito a questo successo».

Lo dicono i dati: la Sardegna ha il 2,7% dei prodotti alimentari di qualità riconosciuti dall’Unione europea mediante i marchi DOC (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG. La lista ne comprende 9: agnello di Sardegna, Carciofo Spinoso di Sardegna, Culurgionis d’Ogliastra, Fiore Sardo, Pecorino Romano, Pecorino Sardo, Olio di Sardegna, Zafferano di Sardegna e Sebadas.

Ancora, la ricchezza del territorio sardo si declina anche in ben 274 prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), il 4,8% di tutto il patrimonio

italiano, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e

stagionatura consolidate nel tempo: 100 paste fresche e panetteria, 68

prodotti vegetali, 20 carni, 21 formaggi, 21 prodotti della

gastronomia, 20 prodotti di origine animale, 15 pesci e molluschi, 7

bevande e distillati, 1 grassi e 1 condimenti.

Sempre secondo il rapporto di Confartigianato l’Isola ha registrato il più alto numero nazionale di operatori agroalimentari certificati DOP, IGP e STG: ben 15.440, il 19% del totale italiano.

«Parliamo – spiega Meloni – in primis di produttori primari ovvero vivai, aziende agricole, aziende zootecniche che conferiscono le proprie le materie prime alle migliaia di piccole imprese, soprattutto artigiane, come pastifici, risifici, molini, oleifici, caseifici, conserve e marmellate, mielifici, trasformatori di prodotti sott’olio e verdure confezionate, pasti pronti, cantine, birrifici, salumifici che, a loro volta, le trasformano in prodotti d’eccellenza a certificazione europea».

A livello territoriale 588 imprese artigiane operano a Cagliari con

2.188 dipendenti, 544 a Nuoro con 1.865 addetti, 271 a Oristano con

798 lavoratori, 879 a Sassari-Gallura con 3.089 dipendenti e 634 nel

Sud Sardegna con 2.100 addetti.

«Si tratta di un comparto in piena crescita ed evoluzione – riprende

il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - che sempre più

risponde alle esigenze di una clientela che nel corso dei lustri ha

modificato e affinato i propri gusti e stili alimentari. Ed è merito

di questi “artigiani del cibo” se i nostri prodotti piacciono tanto

anche all’estero, – aggiunge Meloni - un patrimonio economico e di

tradizione culturale che va costantemente difeso e valorizzato».

«Nonostante tutto questo successo, il settore agroalimentare della

nostra regione deve affrontare sfide significative - continua Meloni - la

crescente globalizzazione dei mercati, la contraffazione alimentare,

le normative sempre più stringenti in materia di sicurezza alimentare

e le aspettative dei consumatori in termini di sostenibilità

richiedono alle nostre imprese un continuo aggiornamento e

innovazione».

Tra i principali trend del settore - prosegue Meloni -

vi è la crescente attenzione alla tracciabilità dei prodotti, che

diventa un elemento determinante per garantire la fiducia dei

consumatori. Anche la digitalizzazione sta rivoluzionando il settore,

permettendo alle aziende di migliorare l’efficienza produttiva e di

accedere a nuovi mercati. Infine, la sostenibilità non è più una

scelta, ma una necessità: le imprese che adottano e comunicano

correttamente pratiche sostenibili non solo migliorano la propria

reputazione, ma accedono a mercati premium e a incentivi economici».

Infine, il futuro dell’agroalimentare artigiano sardo: «Il futuro del settore

agroalimentare della Sardegna si basa su un equilibrio strategico tra

tradizione e innovazione. Se da un lato è fondamentale preservare le

caratteristiche uniche e artigianali dei prodotti locali, dall’altro è

altrettanto importante investire in nuove tecnologie e approcci

sostenibili. La nostra Organizzazione mira a promuovere un modello di

sviluppo che valorizzi le peculiarità del territorio regionale,

rafforzando la competitività delle aziende a livello globale. La sfida –conclude Meloni – è ambiziosa, ma con il sostegno delle istituzioni locali e l’impegno degli imprenditori, il settore agroalimentare sardo continuerà a

essere un pilastro fondamentale dell’economia e della cultura italiana».

