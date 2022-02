Ryanair punta sulla Sardegna: previsto un aereo in più per la base di Cagliari con un investimento supplementare di 100 milioni di dollari (300 il totale) e con un numero totale di rotte che si riaggiorna a 38. Ma anche Alghero non scherza, anzi raddoppia: da dieci a venti rotte e quindi da mezzo milione a un milione di passeggeri. E nell’Isola le rotte servite si riaggiornano così a 58.

Questi i piani annunciati da Jason McGuinnes, direttore commerciale della compagnia low cost irlandese. E c'è anche un'ipotesi di ritorno alla base per Alghero: "Stiamo parlando con l'aeroporto - spiega McGuinness - per ora è un'idea. Ma stiamo potenziando".

Questa mattina, però, Ryanair ha parlato in conferenza stampa soprattutto di Cagliari. Annunciando quattro rotte in più per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan. Si aggiungono a mete ormai classiche come Parigi, Madrid, Dublino, Milano, Venezia. I collegamenti saranno quindi 28 per un aumento del 50 per cento della capacità pre-pandemica (170 voli a settimana) e novanta posti di lavoro diretti.

Ryanair ha ribadito la sua proposta di tagliare la tassa municipale in Italia almeno sino al 2025. "Questo ci consentirebbe ulteriori investimenti - ha detto il direttore commerciale - e soprattutto una maggiore competitività perché questa tassa in altri Paesi non esiste".

Soddisfatta la Sogaer: "Dato di crescita fondamentale - dice il Ceo Renato Branca sugli investimenti di Ryanair - il 50 per cento è davvero tanto". E Regione ottimista: "Ci sono segnali positivi - osserva l'assessore al turismo Gianni Chessa - per la nuova stagione: bene anche in vista dei nostri piani di destagionalizzazione. Vogliamo rafforzare questi accordi commerciali".

Per festeggiare la nuova intesa Ryanair annuncia una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggiare da marzo a ottobre: bisogna prenotare entro il 5 febbraio. Le 38 rotte a Cagliari superano i numeri pre-pandemia: è il più grande operativo estivo per il capoluogo.

