Tre aerei B737 nello scalo di Elmas con un investimento da 300 milioni e 90 posti di lavoro per piloti, ingegneri e personale di cabina. Più di 400 voli settimanali su 39 rotte a partire da aprile.

Ryanair presenta il suo piano estivo per l’aeroporto di Cagliari: voli da e per Londra, Madrid e Vienna, Malta, Palma e Valencia. Trasporterà 3 milioni di passeggeri da e per Cagliari.

Ma si può fare di più, spiega il Cco Jason McGuinness, «a condizione che il governo della Regione abolisca l’eccessiva addizionale municipale che sta ostacolando la crescita della connettività e del turismo dell’Isola».

Un’addizionale municipale che «non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. A condizione che il governo della regione Sardegna elimini l'addizionale municipale, Ryanair è pronta a rispondere portando 2 milioni di passeggeri in più in Sardegna all'anno (+50% di crescita) e aprendo una nuova base aerea nel Nord della Sardegna creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro».

Per McGuinness è un errore fare a gara tra gli aeroporti sardi: «La vera sfida non deve essere interna, ma con le isole Canarie, il Marocco, Dubrovnik, nessuno di loro ha l’addizionale di 6,50 euro. Trieste ha rimosso questa tassa e noi abbiamo aperto subito una base, quella è la chiave per la crescita».

La rimozione dell’addizionale farebbe arrivare passeggeri anche d’inverno, è la convinzione della low cost: «La tassa garantisce 30-40 milioni, ma la sua cancellazione garantirebbe due milioni di passeggeri in più, una base tra Olbia e Alghero e cinque aeromobili a Cagliari contro i tre attuali. Avete le elezioni regionali, la domanda da fare ai candidati è come pensate di portare turisti in inverno?».

Infine, un passaggio sulla continuità territoriale: «Non è il nostro modello di business, escludo la nostra partecipazione a eventuali gare». E nuove rotte con tappe intermedia in Sardegna prima di volare nella Penisola? «No, niente complicazioni, noi crediamo nel point to point».

(Unioneonline/L)

