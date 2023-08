Per il momento solo un centinaio i contribuenti che hanno usufruito della "rottamazione quater", ma sono migliaia i cittadini che ancora devono mettersi in regola con i tributi comunali. Il Comune di Alghero deve ancora incassare 39 milioni di euro dal 2020 a oggi e ha così presentato tutte le agevolazioni in un incontro al Quarter, in modo che tutti ne possano usufruire entro il 30 settembre, secondo quanto deciso dal Consiglio comunale con delibera n. 46 del 28 giugno 2023. Il sindaco Mario Conoci, l'assessora alle Finanze Giovanna Caria, il dirigente del settore Pietro Nurra con il responsabile dell'ufficio tributi e il presidente della Commissione consiliare Antonello Muroni, hanno illustrato le modalità per accedere alla rottamazione delle sanzioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione Secal e Step tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta, senza gli interessi, in dieci rate spalmate in due anni. Una volta presentata la domanda, si interrompono nuove azioni esecutive o cautelari da parte del concessionario e, se queste già avviate, si interrompono.

«E' un segnale tangibile della vicinanza alle esigenze dei cittadini, alle loro priorità ed alle necessità primarie di far tornare i conti, in famiglia come nell'impresa. Una misura che permetterà a decine di imprenditori e cittadini di mettersi in regola con gli adempimenti tributari non onorati negli anni per oggettive difficoltà o necessità», ha sottolineato il sindaco Mario Conoci. «Si apre la possibilità per numerosi algheresi di poter usufruire del beneficio fiscale contenuto nella Legge di Bilancio 2023, grazie ad un lungo e articolato lavoro portato avanti con determinazione dagli uffici comunali», rimarca l'assessora alle Finanze, Giovanna Caria, che parla di una misura equa che garantisce all'ente l'entrata derivante dal tributo, alleviando il contribuente dalla pressione derivante dalla riscossione coattiva portata avanti in forma particolarmente incisiva in questi ultimi anni. Il Comune algherese, se tutti usufruiranno della rottamazione, si aspetta di incassare circa 29 milioni di euro.

