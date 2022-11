Fausto Mura è stato riconfermato alla presidenza di Federalberghi Sud Sardegna che ha rinnovato gli organi direttivi con apposite elezioni.

L’assemblea ha eletto inoltre, come consiglieri, Mauro Murgia, Alessandra Boi, Valeria Gallia, Domenico Bagalà, Giuliano Guida Bardi e Renato Serra, che rimarranno in carica fino al 2027.



«Continueremo a difendere il turismo come risorsa strategica del Sud Sardegna e a lavorare per gli albergatori – ha commentato il presidente Mura –. Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata e i consiglieri che mi hanno accompagnato nel precedente mandato e che mi seguono in questa nuova sfida. Colgo l'occasione per dare il benvenuto alle new entries e sono sicuro che faremo un buon lavoro».

Al primo punto dell’ordine del giorno per il nuovo consiglio ci sono i trasporti: in particolare la questione della continuità territoriale e il sistema aeroportuale della Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata