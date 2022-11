Confcommercio Sud Sardegna parte dal riconoscimento del principio di insularità introdotto nella Costituzione (mercoledì entrerà in vigore la legge costituzionale che riforma l’articolo 119) per approdare a uno dei temi più caldi di quest’anno: la continuità territoriale che in Sardegna non ha ancora prodotto alcun vantaggio per l’Isola e la ventilata ipotesi di privatizzazione («assolutamente illegale») dell’aeroporto di Cagliari, un gioiello che – ha ricordato il presidente Alberto Bertolotti – vale 350 milioni di euro.

«L’unica porta di accesso da e per la Sardegna deve rimanere pubblica per sempre», ribadisce Bertolotti.

Il tema, assieme a quello dell’insularità e del futuro dell’aeroporto cagliaritano, sarà al centro di un ciclo di convegni che prenderà il via con il primo appuntamento il 17 dicembre a Cagliari (THotel, ore 9.15) con i massimi esperti di diritto comunitario e trasporti.

