Vanno bene i ricavi delle piccole e medie imprese in Sardegna, lo indicano i dati diffusi dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

L’Isola nel 2021 si attesta al terzo posto tra le Regioni italiane che hanno fatto segnare la crescita più elevata dei ricavi, con il +31,3%, alle spalle solo di Lazio (+39,2%) e Friuli Venezia Giulia (+33,2%).

Cagliari è tra le province più dinamiche, registra un +40,7% alle spalle della sola Trieste (+47,2%).

Le Regioni con la crescita più ridotta sono Puglia, Sicilia e Piemonte, rispettivamente +20%, +19,5% e +18,8%.

A giudizio del presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale Elbano de Nuccio, le cifre, tratte dall'analisi di oltre un milione di bilanci societari, «forniscono indicazioni importanti sulle differenti tendenze in atto, e invitano a calibrare al meglio le politiche industriali», laddove «la preoccupazione maggiore è per un possibile contraccolpo negativo nel volume dei ricavi e nella redditività per il 2024, come conseguenza anche della revisione al rialzo delle stime di crescita del Pil per il 2023».

