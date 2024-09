Una boccata d'ossigeno per 402 famiglie di Quartucciu grazie alla "Carta Dedicata a Te", un'iniziativa voluta dal governo e gestita dall'INPS per sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Questo contributo economico offre un aiuto concreto di 500 euro da utilizzare per l'acquisto di beni alimentari essenziali e di prima necessità, carburante o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

«Abbiamo ricevuto quattro carte in più rispetto all'anno scorso, un segnale importante dell'impegno delle istituzioni verso le persone più bisognose», ha dichiarato Maria Grazia Fois, assessora alle politiche sociali del Comune. Di queste 402 carte, 253 sono state destinate a famiglie già beneficiarie nel 2023, le quali riceveranno il contributo direttamente sulla stessa carta. Per i nuovi destinatari, invece, la procedura per ottenere la carta è semplice: basta consultare la graduatoria sul sito del Comune o recarsi in via Giofra per ritirare il proprio contributo in qualsiasi ufficio postale. Per garantire la privacy si potrà utilizzare il numero di protocollo.

È fondamentale utilizzare la carta entro il 16 dicembre 2024, altrimenti il contributo andrà perso, e l'intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025. «Questa misura rappresenta un sollievo per tante famiglie, soprattutto in un periodo in cui le spese scolastiche gravano pesantemente sui bilanci familiari», ha aggiunto l’assessora Fois.

