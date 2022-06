Sardegna tra le prime regioni per qualità della vita degli anziani, con Cagliari al top. Quella del capoluogo è la provincia in testa a questa classifica stilata dal Sole 24 Ore: quelle di Nuoro, Sassari e Oristano seguono, tutte nelle prime 12 posizioni e in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione.

Tra i 12 indicatori presi in considerazione, molto positivo il dato relativo all’assistenza domiciliare, dove si registra la più alta spesa pro capite per gli over 65, con Oristano in testa e Nuoro al terzo posto. Bene anche gli altri indicatori, dal trasporto di anziani e disabili al consumo, contenuto, di farmaci per le malattie croniche. Cagliari è inoltre la provincia con la più alta aspettativa di vita.

Un dato che “ci rende orgogliosi perché testimonia l’attenzione della Sardegna per gli anziani. La Regione da tempo punta sui servizi con investimenti importanti e un impegno che non si limita alla sola assistenza sanitaria”, commenta il presidente Christian Solinas.

“Quanto rilevato nell’indagine – afferma invece l’assessore Nieddu – restituisce il segno del lavoro svolto finora, con investimenti importanti per potenziare i servizi agli anziani”.

Per i bambini al top c’è la provincia di Aosta, per i giovani quella di Piacenza. Per la qualità della vita dei giovani va molto male il Sud Sardegna, che si piazza al penultimo posto davanti alla sola provincia di Barletta.

(Unioneonline/L)

