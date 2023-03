C’è anche Olbia fra le prime tre città italiane più apprezzate dai visitatori. Non ci sono Roma né Venezia, ma a fare compagnia al centro gallurese si trovano Matera e Napoli.

La classifica è stata diffusa dal portale Preply che ha esaminato le recensioni online pubblicate su Tripadvisor selezionando le realtà più amate.

Matera, quella che ha ottenuto il primo posto, ha ricevuto il 98% di recensioni positive. Olbia, al secondo, ha affascinato ben il 97% dei visitatori. In particolare per le attività in mare offerte dalla città, come il tour in gommone e lo snorkeling nell'Area Marina di Tavolara, le escursioni in SUP (Stand up paddle) surf e quelle in catamarano. Per gli appassionati di arte, invece, da visitare l’acquedotto romano e numerose chiese.

Terzo posto per Napoli: il capoluogo campano ha ricevuto recensioni positive da quasi il 94% dei visitatori, rimasti colpiti in particolare dalla cultura della città. Infatti l’attrazione che ha ricevuto la più alta percentuale di recensioni positive è la Napulitanata, sala da concerto della canzone tipica napoletana.

Guardando invece ai monumenti italiani più visitati, in cima alla classifica troviamo la Fontana di Trevi, che ha ricevuto più di 100mila recensioni, di cui quasi 70mila a 5 stelle. Al secondo posto il Pantheon, con quasi 90mila recensioni, e subito dopo il Duomo di Milano, che ha ricevuto quasi 50mila recensioni.

(Unioneonline/s.s.)

