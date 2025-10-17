Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini ha ricevuto, in visita ufficiale, il nuovo Direttore della sede regionale di Cagliari della Banca d’Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani.

«È stato un incontro cordiale e costruttivo – riferisce una nota -nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione tra il Consiglio regionale e la Banca d’Italia per promuovere la crescita delle imprese sarde e lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. «Credo che si possa creare una forma di collaborazione istituzionale importante», ha affermato il presidente Comandini, «anche per trovare nuove soluzioni per velocizzare la spesa della Regione e aiutare l’economia sarda».

Un invito accolto dal direttore Ortolani, che ha annunciato che la Banca da lui diretta è interessata a contribuire alla crescita dell’imprenditoria sarda, sia mettendo a disposizione i dati in possesso della Banca d’Italia, sia con progetti di educazione finanziaria rivolti non soltanto alle piccole e medie imprese, ma anche agli studenti, agli anziani e alle fasce più deboli della società.

Ortolani ha anche parlato dell’importante progetto che la Bce, insieme alle Banche nazionali centrali dei Paesi dell’area euro, sta portando avanti per introdurre l’euro digitale, che avrà lo stesso valore della banconota e che potrà essere affiancato alle stesse banconote e alle monete. «Una sfida impegnativa, ha detto, che rientra nel più ampio tema della sovranità monetaria europea».

(Unioneonline/l.f.)

