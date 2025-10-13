Stoccolma
13 ottobre 2025 alle 12:06
Il premio Nobel per l’economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter HowittIl riconoscimento per «aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione»
Il Premio Nobel per l'economia 2025 è stato assegnato a Stoccolma a Joel Mokyr (Stati Uniti-Israele), al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt.
Il riconoscimento, nelle motivazioni dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, per «aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione».
