Il Premio Nobel per l'economia 2025 è stato assegnato a Stoccolma a Joel Mokyr (Stati Uniti-Israele), al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt.

Il riconoscimento, nelle motivazioni dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, per «aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione».

