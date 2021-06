Il prezzo medio di vendita del Pecorino Romano Dop è di 8,65 euro al chilo, con punte di 8,70: si tratta del più alto registrato nelle ultime sette stagioni (nell'ultima era pari a 7,27 euro).

Lo ha reso noto l’ultimo rapporto elaborato dal Centro studi agricoli.

"Segnali positivi soprattutto per i molti giovani che in questi anni hanno intrapreso l'attività. Certo la strada da percorrere è ancora tanta: ripetiamo da oltre un anno che servono riforme strutturali e la politica regionale risulta leggermente assente e si occupa del settore solamente quando esistono problemi, anziché prevenirli", ha commentato il presidente Tore Piana.

Ora si attendono progressi – sul fronte economico – anche per quanto riguarda il latte.

"Nella stagione che si sta concludendo esistono le condizioni per poter saldare il prezzo del latte ovino a 1,15 euro al litro rispetto all'acconto di 0,80 pagato sino a oggi. Questo anche grazie agli sforzi sull'incentivo alla qualità svolti dal Consorzio Pecorino Romano e alla forte richiesta rispetto alle produzioni, che fanno registrare un prezzo al chilo di 8,70 euro", si legge nel report.

Inoltre, lo studio ha preso in esame l’andamento del mercato e le esportazioni, che – considerando il Vecchio Continente – sono in aumento in particolare verso Germania e Francia (+9,7%).

Si registra un incremento delle vendite di questi prodotti anche negli Stati Uniti e, in generale, nei mercati extra Ue (+17,4%).

Sono invece ancora in crisi le vendite in Italia (-10,6%).

Nell’Isola si registrati in tutto 3.066.842 capi ovini, una cifra leggermente inferiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo dello scorso anno.

