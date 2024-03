Premi per un valore totale di 30mila euro grazie all'inserimento dell'isola nel “Premio Maestri d’Eccellenza”. Possono partecipare gli artigiani dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e arredo e complementi d’arredo. Il bando, consultabile nel sito di sardegnaimpresa, è aperto sino al 15 maggio 2024.

Giunto alla seconda edizione, il Premio è ideato e organizzato da Confartigianato Imprese, in collaborazione con Métiers d’Excellence LVMH e la Camera Nazionale della Moda Italiana. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la creatività e all’alta qualità manifatturiera degli artigiani che operano nei settori del lusso.

Tre le categorie in gara. Maestro Artigiano d’Eccellenza, dedicato ad artigiani esperti che si sono distinti per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione del proprio saper fare legati alla tradizione italiana. Il premio è rivolto a professionisti ed imprese con una esperienza di almeno 5 anni. Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza, dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente creato almeno nei 5 anni precedenti all’iscrizione al concorso. Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna.

«Con il riconoscimento agli artigiani più creativi, equivalente a una somma da reinvestire per la crescita delle proprie realtà – commentano Fabio Mereu e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - l’Associazione Artigiana punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione del saper fare italiano nell’industria del lusso, a preservare competenze uniche e a formare giovani talenti valorizzando la creatività e l’alta qualità manifatturiera espressa dagli artigiani in tutta Italia».

