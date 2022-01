Matrica, joint-venture Versalis (Eni) e Novamont, ha firmato un accordo con Lanxess per la produzione di biocidi da materie prime rinnovabili.

Gli impianti di Porto Torres forniranno le materie prime da fonte rinnovabile ottenute da oli vegetali che la multinazionale chimica utilizzerà per produrre una nuova serie di additivi industriali con azione biocida.

L'accordo consentirà alla società di incrementare la produzione di biocidi sostenibili e di rispondere alla crescente domanda di mercato. I nuovi biocidi sono destinati al settore dei beni di consumo, come detergenti per la casa, prodotti per bucato e stoviglie, ma anche vernici e rivestimenti.

Nicola Melacarne, direttore generale di Matrica, ha commentato: "Unire le forze con un partner così importante e apprezzato come Lanxess nel segmento della chimica da fonti rinnovabili offre opportunità di sviluppo sostenibile e una prospettiva più estesa a livello globale per il portafoglio di bioprodotti di Matrìca".

Oliver Kretschik, vicepresidente della linea Biocidi nella business unit prodotti per la protezione dei materiali di Lanxess, ha dichiarato: "Siamo felici di avere un partner come Matrìca al nostro fianco. Con questa collaborazione possiamo creare una nuova generazione di additivi basati su risorse rinnovabili e destinati a numerose applicazioni".

