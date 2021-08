Dal punto di vista dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, "per dar seguito all'impegno del governo, si dovrebbe dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per le due opzioni evidenziate".

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sul ponte dello Stretto di Messina.

"La prima fase potrebbe concludersi entro la primavera del 2022 per avviare un dibattito pubblico e pervenire una scelta condivisa e evidenziare nella legge di bilancio 2023 le risorse", ha aggiunto l’esponente del governo Draghi, che ha riaperto il dossier sull’opera infrastrutturale.

"Per il Ponte sullo Stretto prima si parte coi lavori e meglio è", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini, "sarebbe la più bella immagine di un'Italia moderna, efficiente, veloce, capace, ma anche la più bella immagine dell'ingegneria, dei nostri operai, dei nostri architetti. Al di là dei posti dei lavoro che creerebbe. Non si può avere l'alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, poi scendi, prendi il traghetto e poi riparti. Il Ponte sullo Stretto oggi come non mai è un'opera fondamentale, non solo per la Sicilia, per la Calabria ma per tutta l'Italia".

