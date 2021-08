Una delle richieste contenute nella mozione presentata dalla Lega al Consiglio regionale della Sardegna – dal consigliere del Sulcis Michele Ennas – fa riferimento alla creazione di un tavolo con la Regione presso la presidenza del Consiglio dei ministri al fine di stabilire i passaggi necessari a garantire un assetto energetico funzionale alla decarbonizzazione nell’Isola. Contestuale obiettivo è anche la tutela del sistema produttivo.

Si attende infatti il decreto del presidente del Consiglio sulla transizione energetica finalizzata al Phase out dal carbone.

"La decarbonizzazione deve passare attraverso l'uso del gas", sottolinea Ennas, quindi il documento impegna il presidente Christian Solinas a farsi portavoce presso il Governo affinché nel dpcm sia previsto che "la rete nazionale del trasporto del gas sia estesa alla Sardegna come parte della rete nazionale di trasporto, anche a fini tariffari".

Inoltre viene chiesto che nel decreto sia prevista "la realizzazione dei tratti di rete necessari per alimentare a gas le centrali termoelettriche da riconvertire, nonché le zone industriali e le reti di distribuzione cittadine e tutte le opere strumentali alla realizzazione delle infrastrutture previste". Infine, che venga inserito il "richiamo al fatto che, per offrire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia, dovranno essere adottate adeguate soluzioni regolatorie".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata